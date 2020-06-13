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تركيا تنقذ 93 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 13.06.2020 18:32
تركيا تنقذ 93 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة

أنقذ خفر السواحل التركي، 93 طالب لجوء، أجبرتهم اليونان على العودة بقاربهما إلى المياه الإقليمية التركية في ولاية جناق قلعة (غرب).

وقالت مصادر أمنية، للأناضول، السبت، إن فرق خفر السواحل رصدت زورقين يقلان طالبي لجوء كانوا يحاولون الوصول إلى جزيرة ميدلي اليونانية في بحر إيجه.

وأشارت المصادر أن خفر السواحل اليوناني قام بدفع الزورقين وأرغم طالبي اللجوء على العودة والاتجاه صوب المياه الإقليمية التركية.

وأوضحت أن الفرق التركية نقلت طالبي اللجوء الذين يحملون جنسيات مختلفة، إلى مخفر تابع لها في قضاء أيواجق التابع لجناق قلعة.

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