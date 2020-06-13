وزارة الدفاع التركية تعلن توقيف 7 إرهابيين في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، إلقاء القبض على 7 إرهابيين من منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" في منطقتي عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا.

يأتي ذلك في إطار عمليات متواصلة بهدف منع إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" من تقويض الأمن والسلام في المنطقة، بحسب بيان نشرته الدفاع التركية.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الأمنية أوقفت إرهابيًا في منطقة "درع الفرات"، و6 آخرين في منطقة "غصن الزيتون" بسوريا.

واستطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير مساحة 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.