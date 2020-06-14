زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب "بينغول" التركية

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، الأحد، ولاية بينغول شرقي تركيا.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وذكر البيان أن الزلزال ضرب قضاء "كارليوفا" بالولاية، على الساعة 17:24 بالتوقيت المحلي (14:24 ت.غ).

وأوضح أن الزلزال شعر به سكان الولايات المجاورة لبينغول.

من جانبه، قال والي بينغول، قدير إكينجي، للصحفيين، إن الزلزال أسفر عن إصابة 3 أشخاص بقرية "كاينار بينار" بالولاية.

وأضاف أن الزلزال تسبب في أضرار مادية على مستوى بعض المباني الأمنية في القرية، وأن عملية تحديد الخسائر مستمرة.

وأشار إكينجي إلى وجود تشققات بعشرة منازل في قريتي "إلماني" و"دينار بي" بقضاء "يديسو".

وفي وقت لاحق، أعلنت ولاية بينغول في بيان، مصرع حارس أمني كان مفقودًا تحت الأنقاض في قرية "كاينار بينار".

وكانت الولاية أعلنت أن فرق البحث تمكنت من إنقاذ 7 أشخاص بينهم حارس أمني من تحت الأنقاض في منطقة الزلزال.

وأوضحت الولاية أنه تم إنقاذ شخصين في قرية "كاينار بينار"، و5 آخرين في منطقتي "دينار بي" و"ألمالي".

وأشارت في بيان إلى استمرار أعمال إنقاذ 3 أشخاص آخرين بينهم حارس أمني ثان (الذي أعلنت الولاية وفاته) من تحت الأنقاض في ريف بينغول.