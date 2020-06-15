تركيا تستعد لاختبار أول قطار كهربائي محلي الصنع

أعلن وزير النقل والبنى التحتية، عادل قره إسماعيل أوغلو، استعداد بلاده لإجراء اختبارات أول قطار كهربائي محلي الصنع.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها إسماعيل أوغلو الإثنين، على هامش تفقده مصنع "توفاساش" بولاية صقاريا (شمال غرب)، الذي يتولى تصنيع القطار.

وقال الوزير إن موعد الاختبار الأول للقطار الكهربائي، سيكون في 30 أغسطس/آب المقبل.

ولفت إلى استكمال عملية تصميم وإنتاج القطار الكهربائي المحلي، مبيناً أنها ستدخل الخدمة نهاية العام الحالي.

وأشار إلى استمرار مساعي تركيا لتصنيع القطار السريع المحلّي، مبيناً أن الجهود ستتركز على هذا الهدف عقب الانتهاء من إنتاج القطار الكهربائي المحلي.