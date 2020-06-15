تركيا.. تعافي 947 من كورونا يرفع الحصيلة إلى 152 ألفا و364

أعلنت وزارة الصحة التركية، الإثنين ، تعافي 947 مصابا من فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 152 ألفا و364.

وذكرت الوزارة، في تحديثها لإحصائيات الفيروس، أن حصيلة الاختبارات إلى مليونين و674 ألفا و203، إثر إجراء أكثر من 42 ألف فحص.

وأوضحت البيانات، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 179 ألفا و831، إثر تشخيص 1592 إصابة.

وأشارت أن 722 مصابا يخضعون للرعاية الطبية في وحدات العناية المركزة، و291 مصابا موصولون بأجهزة التنفس.

كما أظهرت بيانات الصحة، 18 وفاة، لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و825.

وفي معرض تعليقه على بيانات كورونا، الإثنين، شدد وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر حسابه في "تويتر" على ضرورة وأهمية الالتزام بتدابير الوقاية، خلال مرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية.