تشاووش أوغلو ونظيره الألماني يبحثان قضايا مشتركة

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الألماني هايكو ماس، قضايا ذات اهتمام مشترك بينها رفع تحذير السفر بين البلدين والعلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الإثنين، وفق مصادر دبلوماسية تركية.

وأوضحت المصادر أن تشاووش أوغلو، وماس، تناولا قضايا مهمة على رأسها عودة الوضع إلى طبيعته (قبل كورونا)، ورفع تحذير السفر بين البلدين إلى جانب السياحة والتعاون الثنائي.

وأضافت أن الوزيرين تناولا علاقات تركيا والاتحاد الأوروبي خلال رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد في الفترة القادمة.

والجمعة، دعا تشاووش أوغلو، الحكومة الألمانية إلى رفع تحذير السفر إلى بلاده بأقرب وقت ممكن، بعد تمديد الأخيرة تحذير السفر إلى دول بينها تركيا.