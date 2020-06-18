تركيا تسجل 1304 حالة إصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا إلى 184 ألفا و31، إثر تشخيص ألف و304 إصابات جديدة.

ووصل العدد الكلي لاختبارات الكشف عن كورونا إلى مليونين و822 ألفا و316.

وبحسب المعطيات يبلغ عدد المصابين في العناية المركزة 755، والموصولين بأجهزة التنفس 311.

فيما سجلت تركيا ألفا و382 حالة شفاء من فيروس كورونا، في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 156 ألفا و22.

ووفق تحديث وزارة الصحة التركية لمعطيات كورونا، الخميس، فإن البلاد شهدت 21 حالة وفاة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و882.

وفي معرض تعليقه على الإحصائيات الحديثة، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عبر تويتر، إن "إصابات اليوم أقل من الأمس بـ 125 حالة، وعدد المتعافين تجاوز المصابين الجدد مرة أخرى".