حظر تجوال جزئي خلال الامتحانات في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اعتزام بلاده فرض حظر تجوال جزئي أيام بعض الامتحانات التعليمية، خلال يونيو/ حزيران الجاري.

وأضاف في تغريدة له، الخميس، عبر حسابه على تويتر، أن الحظر الجزئي للتجوال يشمل أيام 20، 27 و28 يونيو/حزيران الحالي.

وأوضح الوزير التركي أن الغاية من الحظر الجزئي المذكور، هو تسهيل عملية توجّه الطلاب إلى مراكز الامتحان والعودة منها، عبر تخفيف نسب الازدحام، في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الحظر الجزئي للتجوال، جاء بناء على تعليمات رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان وبناء على توصيات المجلس العلمي الخاص بمكافحة كورونا، التابع لوزارة الصحة.

ومن المقرر أن تشهد أيام 20، 27 و28 يونيو/حزيران الحالي، إجراء امتحانات خاصة بالثانويات وأخرى بمؤسسات التعليم العالي.

من جانبها ذكرت وزارة الداخلية التركية، في بيان، أنه سيطبق حظر تجوال في عموم البلاد يوم 20 يونيو (السبت) من الساعة التاسعة صباحا (+3 تغ) حتى الساعة الثالثة بعد الظهر من نفس اليوم (حسب التوقيت المحلي).

وأشار البيان إلى أن 20 يونيو موعد إجراء امتحانات القبول بالثانويات.

وأكد بيان الداخلية أنه سيطبق حظر تجوال يومي 27 و28 يونيو (يومي السبت والأحد)، بداعي إجراء امتحانات القبول الجامعية.

وأوضح البيان أن الحظر سيطبق يوم 27 يونيو (السبت) بين الساعة التاسعة والنصف صباحا، حتى الثالثة بعد الظهر من نفس اليوم.

وأضاف أن الحظر يوم 28 يونيو (الأحد) سيطبق بين الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة السادسة والنصف مساء من نفس اليوم.

ولفت بيان الداخلية إلى استثناء بعض الحالات من حظر التجول، وبينها مرافق الطالب إلى الامتحان، حيث يُعفى من الحظر في حال قدما إلى المركز الامتحاني بسيارة خاصة.

كما يعفى أيضا من الحظر، الحاصلون على تذاكر بداعي السفر بين المدن.

وأكد البيان أن الأفران والمتاجر ومحالات البقالة وبيع اللحوم والمكسرات والحلويات ستبقى مفتوحة خلال ساعات الحظر.