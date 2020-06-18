طائرة إسعاف تركية تنقل رضيعا من أوكرانيا للعلاج بأنقرة

وصلت الثلاثاء، طائرة إسعاف تركية إلى العاصمة أنقرة، قادمة من أوكرانيا، تحمل على متنها رضيعا يعاني من مشاكل صحية.

الرضيع "مراد تورك" يبلغ من العمر نحو شهرين، وأجريت له عملية جراحية في الأمعاء، بعد 13 يوما من ولادته، في أوكرانيا، إلا أن حالته الصحية تدهورت بظهور مشاكل بالدماغ عقب العملية.

وأضاف أن والد الرضيع "هاكان تورك" تقدم بطلب مساعدة للسفارة التركية لنقل الرضيع إلى تركيا للعلاج بعد سوء حالته الصحية، مشيرا إلى موافقة وزارة الصحة التركية على طلبه.

وأعرب والد الرضيع، عن سعادته بنقل طفله إلى مستشفى في العاصمة أنقرة لمتابعة العلاج، شاكرا كلا من الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الصحة فخر الدين قوجة، والسفير التركي في كييف يغمور غولدره على اهتمامهم.