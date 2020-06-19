الإعلام الإماراتي والسعودي يسعى لتصعيد الخلاف بين تركيا ومصر بسبب ليبيا

منذ توقيع تركيا اتفاقيتين حول التعاون الأمني وتحديد مناطق النفوذ في البحر المتوسط مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا سعى الإعلام الإماراتي والسعودي لتأجيج الخلاف بين مصر وتركيا ومحاولة إقناع النظام في مصر أن التعاون بين أنقرة وطرابلس يضر في المقام الأول بالأمن القومي المصري.

ومع استمرار تراجع ميليشيات الانقلابي خليفة حفتر أمام قوات حومة الوفاق وهروب الميليشيات من عدة مواقع استراتيجية أبرزها قاعدة الوطية ومدينة ترهونة زادت أبو ظبي من محاولاتها لتصعيد الخلاف بين القاهرة وأبو ظبي وعملت على توريط السيسي في مواجهة مباشرة مع تركيا على الأراضي الليبية، خاصة مع تيقنها بأن سقوط حفتر وميليشياته بات وشيكاً رغم الدعم الهائل الذي وفرته له.

وبالرغم من التصريحات التركية الرسمية التي تؤكد على أن تركيا جاءت إلى ليبيا لتدافع عن مصالحها وبموجب اتفاقات قانونية، ولم تأت لتحارب مصر أو أي دولة أخرى لا تدخر أبو ظبي والرياض جهداً في تصعيد الخلاف بين الدولتين سواء عبر أذرعهما الإعلامية أو لجانهما الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي. ووصل الأمر إلى حد الدعوة إلى تدخل الحيش المصري والاصطدام مباشرة مع تركيا.

وكثيراً ما نشرت قناتا العربية والحدث تقارير تتحدث عن خطورة التعاون بين تركيا وطرابلس على الأمن القومي المصري، كما نشرت تقارير تتحدث عن قوة الجيش المصري وقدرته على السيطرة على الوضع في ليبيا.

وكرر الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية والمستشار السابق لولي عهد أبو ظبي دعواته الجيش المصري للتدخل في ليبيا و "حسم معركة طرابلس" قائلاً

" إذا لم يتمكن الجيش الوطني الليبي من حسم معركة طرابلس قريبا فالجيش المصري وحده قادر خلال 24 ساعة من حسم معركة طرابلس وانهاء معاناة سكانها وتحريرهم من سيطرة مليشيات مسلحة واخرى إرهابية تسيطر على قرار حكومة الوفاق الفاقدة لأي شرعية."

وشاركت اللجان الإلكترونية الخليجية بكثافة في وسم تم تدشينه سابقاُ باسم "الجيش_المصري" بتغريدات للدعوة إلى تدخل القوات المسلحة المصرية لفرض سيطرتها على الأرض في ليبيا وإنهاء "التدخل التركي".



ونشر الصحفي السعودي أمجد طه الذي يُعرف نفسه بأنه رئيس المجلس البريطاني لدراسات الشرق الأوسط والمعروف بقربه من المسؤولين في أبو ظبي، عدة تغريدات يدعو فيها الجيش المصري للتدخل في ليبيا بأسرع وقت، وتغريدات تؤكد أن الجيش المصري سينفذ ضربات في ليبيا قريباً.

كثير من الإعلاميين المصريين أيضاً والمدعومين من الإمارات شاركوا في هذه الحملة منهم الصحفي والإعلامي وعضو البرلمان المصري مصطفى بكري الذي دائماً ما يذكر في برنامجه وفي تغريداته أن تركيا في ليبيا تشكل تهديداً للأمن القومي المصري والإقليمي.

وزعم بكري أن تركيا تحاول احتلال ليبيا لنهب ثرواتها، وأشار إلى أن الجيش المصري يمكنه "حسم الأمر" على حد قوله.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قد صرح بأنه من الأفضل لمصر أن تتحاور مع تركيا بخصوص ليبيا، مؤكداً على أن تركيا لا تهدف الإضرار بأي دولة.

وقال البرلماني ياسين أقطاي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية إن الإمارات تسعى لتخريب العلاقات بين أنقرة والقاهرة وتحاول عرقلة أي تعاون بينهما.

وفي تصريحات للجزيرة قال أطاي "أبو ظبي تعزز الخلاف بين مصر وتركيا وتقف في وجه أي تعاون مصري معنا في شرق المتوسط حتى ولو كان على حساب مصلحة المصريين، وهذا نوع من العدوان، فدولة الإمارات لها أجندة وسلوكيات لا تليق بمنطق الدولة، وهي تظن أنها تستفيد من إشعال الفتن وزعزعة الاستقرار".

وأضاف أن مذكرة ترسيم الحدود في البحر الأبيض المتوسط التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية مفيدة لمصالح مصر أيضاً مثل تركيا، بعكس الاتفاقية التي وقعتها القاهرة مؤخراً مع اليونان.