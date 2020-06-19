الخطوط التركية تطلق أول رحلتين إلى واشنطن وشيكاغو

تستأنف شركة الخطوط الجوية التركية، الجمعة، رحلاتها من إسطنبول إلى مدينتي واشنطن وشيكاغو الأمريكيتين، بعد انقطاع بسبب تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وتطلق الخطوط التركية رحلتين، الأولى في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (+3 ت.غ) إلى واشنطن، وتحمل على متنها 293 مسافر.

فيما تنطلق الرحلة الثانية عند الساعة التاسعة وخمس دقائق إلى مدينة شيكاغو، وتحمل على متنها 264 مسافرا.

والأسبوع الماضي، انطلقت الرحلات الجوية الخارجية من مطاري "إسطنبول" و"صبيحة غوكشن"، بعد توقف قرابة 3 أشهر، بسبب كورونا.

وسبق أن أعلن وزير النقل والبنية التحتية عادل قرة إسماعيل أوغلو، استئناف الرحلات الجوية الخارجية تدريجيا إلى 40 بلدا، اعتبارا من 10 يونيو/ حزيران الحالي.