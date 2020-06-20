أقار: ادعاءات فرنسا التحرش بسفينة لها في المتوسط عارية عن الصحة

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، السبت، أنّ ادعاءات تحرش سفن تركية بسفينة فرنسية في المتوسط "لا تمت للحقيقة بصلة".

وقال أقار، لوكالة الأناضول: "عند التدقيق بالمعلومات والوثائق والتسجيلات في سفننا وقواعدنا العسكرية، تبين لنا تماما أنّ هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة".

وأشار إلى أنّهم أطلعوا الدول الحلفاء والمسؤولين العسكريين والمدنيين في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) على كافة الوثائق، مؤكدا أنّ هذه الوثائق تبين صحة ما تقوله تركيا.

وأكد أقار أنّ أفراد القوات البحرية التركية، منذ البداية أبدوا موقفا بناء ومتعاونا وزودوا السفينة الفرنسية ـ بناء على طلبهم ـ بالوقود.

وأضاف: "تركيا دائما قامت بأداء مهامها في الناتو على أكمل وجه".

وقال: "ننتظر من بعض حلفائنا أن يتصرفوا بما ينسجم مع روح التعاون وفي إطار القواعد، وليس باختلاق أجندات تهدف لخدمة المصالح السياسية".

وفي وقت سابق، زعم مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية في تصريح لوسائل إعلامية، أن البحرية التركية اعترضت سفينة فرنسية كانت تشارك في مهام لحلف شمال الأطلسي في المتوسط.

بدورها، أكّدت مصادر عسكرية تركية للأناضول، عدم صحة المزاعم، وكشفت أن السفينة الحربية تزودت بالوقود من الجانب التركي قبل الحادثة المزعومة.