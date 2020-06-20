بعد اختبار كورونا.. التلاميذ الأتراك في قاعة الامتحانات

بدأ في تركيا، صباح السبت، امتحان الانتقال إلى المرحلة الثانوية، حيث توجه التلاميذ إلى مراكز الامتحانات وسط فرض السلطات حظر تجول جزئي، لتسهيل عملية توجههم إلى هذه المراكز عبر تخفيف نسبة الازدحام في ظل تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وبدأ سريان حظر التجول في التاسعة صباحا، وينتهي في الثالثة بعد الظهر، بحسب تعميم وزارة الداخلية.

ووسط الالتزام بقواعد الوقاية من الفيروس، بدأت الامتحانات، حيث يتم مراعاة قاعدة التباعد الاجتماعي في الفصول الدارسية بين الطلاب.

ومن بين الإجراءات، بعد التأكد من هوية الطالب أمام المركز الامتحاني، تعقيم اليدين، وتبديل الكمامة.

فيما سمحت وزارة التربية، للطلاب بنزع الكمامة بعد الجلوس إلى الطاولات المخصصة لهم، في إطار توفير أعلى درجات الراحة خلال الامتحان.

وفي إسطنبول، توجه 281 ألفا و856 تلميذا إلى 20 ألف قاعة دراسية في ألف و670 مركز امتحاني، في حين وفرت مديرية التربية في إسطنبول، إمكانية إجراء الامتحان لـ 57 تمليذا في منازلهم أو في المستشفيات التي يتعالجون فيها لدواع صحية.

كما خصصت وزارة التربية 4 مدارس، للطلاب المصابين بفيروس كورونا، لإخضاعهم للامتحان في هذه المدارس.

ويتألف الامتحان من جلستين، حيث تبدأ أول جلسة في التاسعة والنصف، يجيب التلاميذ فيها عن 50 سؤالا في غضون 75 دقيقة.

وبعد استراحة 45 دقيقة، تبدأ الجلسة الثانية في الحادية عشر والنصف، ويجيب فيها التلاميذ عن 40 سؤالا في غضون 80 دقيقة.

كما اتخذت المراكز الامتحانية تدابيرها، بعد انتهاء الامتحانات، حيث إن إدارة كل مركز امتحاني لن تسمح بخروج التلاميذ من المراكز بأفواج وبأعداد كبيرة، للوقاية من الفيروس.

وفي ولاية أدي يمان جنوب شرقي البلاد، نقلت طواقم الإسعاف الطلاب المصابين بفيروس كورونا إلى المركز الامتحاني عبر سيارات الإسعاف، حيث خصصت مديرية التربية لهم قاعة خاصة معزولة.