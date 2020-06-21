أردوغان: استقبلنا اللاجئين دون تمييز ونوفر لهم نفس الإمكانات المقدمة لمواطنينا

شدّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن بلاده توفر للاجئين في أراضيها نفس الإمكانات المتاحة لمواطنيها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبر تقنية مؤتمرات الفيديو في ختام مهرجان أفلام الهجرة الدولي، الأحد.

وقال أردوغان: "أؤمن بضرورة أن نرى مساهمات اللاجئين في البلدان والمجتمعات التي تحتضنهم". وأضاف: "قدمنا للاجئين في بلادنا نفس الإمكانات التي نوفرها لمواطنينا".

ولفت الرئيس التركي إلى وجود 10 آلاف طفل سوري لجؤوا إلى أوروبا، مصيرهم مجهول.

وأكّد أن "المشاهد غير الإنسانية التي شهدتها الحدود التركية - اليونانية العام الماضي تعكس نظرة بعض الدول الغربية تجاه اللاجئين".

وزاد: "اللاجئون الواصلون إلى أوروبا وقعوا ضحايا للعنصرية والتمييز وسياسات العداء".

الرئيس أردوغان، أكّد أن "أوروبا لم تلتزم بوعودها وتركت تركيا تتحمل أعباء اللجوء".

وأردف: "تركيا استقبلت جميع من لجأ إليها دون تمييز في حين أن دولا إمكاناتها أكثر منها استقبلت العشرات فقط".

وقال إن "25 ألف شخص معظمهم أطفال ونساء قضوا غرقا في المتوسط خلال الـ8 سنوات الماضية".