طائرة إسعاف تركية تنقل طفلة من تركمانستان الى أنقرة

وصلت الاثنين، طائرة إسعاف تركية إلى مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة، قادمة من تركمانستان، تحمل على متنها طفلة تعاني من مشاكل صحية.

وأوضح مراسل الأناضول، أن الطفلة "نهال ناز آيدن" البالغة من العمر 9 أعوام، تعاني من مرضي السكر والاستسقاء الدماغي (حالةٌ يتراكم فيها السائل الدماغي الشوكي داخل بطينات الدماغ).

وأفاد بأن آيدن ظلت 80 يوما في وحدة العناية المركزة بالعاصمة التركمانستانية عشق آباد، وعقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تقرر نقلها إلى مدينة أنقرة الطبية عبر طائرة إسعاف كانت بانتظارها في المطار.

وأكد أن الطائرة حلقت بارتفاع منخفض كي لا تتضرر الطفلة المريضة.

وخلال تصريح للصحفيين، قالت والدة الطفلة زوهال آيدن، إن ابنتها دخلت في غيبوبة سكر، لتبقى على إثرها 80 يوما في وحدة العناية المركزة.

وأضافت: "تقدم زوجي بطلب لوزارة الصحة لنقلنا إلى هنا، أنا سعيدة للغاية، بإذن الله ستتعافى ابنتي، فإن الرجاء لا ينقطع من الله".