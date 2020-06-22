مصرع 3 أشخاص وفقدان رابع جراء السيول في بورصة التركية

لقي 3 أشخاص مصرعهم من بين 4 مفقودين جراء السيول في ولاية بورصة شمال غربي تركيا.

وأفادت وكالة الأناضول أن طواقم الإنقاذ أطلقت أعمال البحث عن 4 مفقودين في قرية "قاياجيك" التابعة لبلدة كستل بالولاية، بعد أمطار غزيرة تبعتها سيول بالمنطقة.

وأضاف أن الطواقم عثرت على جثمان 3 من بين المفقودين الأربعة، لقوا حتفهم جراء السيول.

وأكد أن فرق إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) وعمال المنظمات الإغاثية الأخرى، وقوات الدرك تواصل البحث عن المفقود الرابع.

تجدر الإشارة إلى أنّ الهطول الغزير للأمطار خلال الأسبوع الماضي، تسبب بسيول في عدة مناطق شمال غربي تركيا.