أنحاء متفرقة من تركيا تشهد هطولات مطرية مصحوبة برياح متوسطة

شهدت جميع أنحاء تركيا هطول أمطار غزيرة طوال الأسبوع الماضي فيما كانت الهطولات بالأمس مصحوبة برياح متوسطة في بعض المناطق. يقول الخبراء إن هطول الأمطار ناتج عن نظام مناخي يعرف بـ"السوبر سيل" (الخلايا الفائقة)، وهو نظام هطل مترافق مع رعد وحبات برد، ومن المتوقع أن تتكرر هذه الأمطار في البلاد في الأيام وأشهر الصيف.

وكانت ولاية بورصة شمال غرب تركيا قد تلقت أكبر كمية من الأمطار يوم الأحد، تلتها إسطنبول وجارتها الشرقية كوجالي ثم إزمير إلى الجنوب، كما هطلت الأمطار في المناطق الغربية من البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي حديثه لوكالة أنباء "ديميرون" قال البروفيسور "أورهان شين" من قسم هندسة الأرصاد بجامعة إسطنبول التقنية إن نظام المناخ الذي يتصف بالـ "الخلايا الفائقة" أصبح أكثر شيوعاً هذا العام. وأضاف: "تحدث عادة هذه الأمطار في مايو ويونيو ونتوقع أن نرى المزيد منها في 2020".

وأوضح "شين": "هذا النظام المناخي هو في الواقع عاصفة رعدية تخلق سحابة تحمل الرطوبة من ارتفاع أقل إلى ارتفاع أعلى". وحذر من خطر البرق قائلاً: "هذه الغيوم تشكل أمطاراً قوية مصحوبة بعواصف ثلجية وعادةً ما تسبقها رياح قوية".

كما توقع البرفسور أن العديد من المدن بما في ذلك بورصة وباليكسير وجناق قلعة وكوجالي لا تزال تواجه احتمال هطول أمطار غزيرة على مدار اليومين المقبلين، في حين أن إسطنبول لديها احتمال هطل أقل نسبياً. وسترتفع درجات الحرارة في وقت لاحق هذا الأسبوع ولكن من المتوقع هطول مزيد من الأمطار.

وختم "شين" حديثه بالقول: "لن نشهد درجات حرارة مرتفعة جدًا هذا الصيف. فيما سجلت أكثر درجات الحرارة ارتفاعاً هذا العام في شهر أبريل بزيادة في المعدل تتراوح من درجة إلى درجتين الأمر الذي يزيد من احتمال حدوث هذه السحب الماطرة".