استشهاد جندي تركي بنيران أطلقت من الجانب الإيراني

استشهد جندي تركي وأصيب آخر بجروح في منطقة "يوكساك أوفا" الحدودية جنوب شرقي تركيا جراء نيران أطلقت من الجانب الإيراني.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، أن جنديين اثنين أصيبا بجروج بنيران أطلقت من الجانب الإيراني من الحدود، خلال دورية استطلاع ومراقبة للوحدات التركية في منطقة يوكساك أوفا الحدودية مع إيران.

وأضاف البيان أن المصابين نقلا إلى المستشفى، حيث استشهد أحدهم متأثراً بجراحه رغم كل محاولات الأطباء لإنقاذ حياته.

وجاء في البيان "نسأل من الله الرحمة لشهيدنا الذي سقط في هذا الحادث المحزن والأليم، ونقدم التعازي لأسرته، وللقوات المسلحة التركية، والشعب التركي الأصيل، ونسأل من الله لهم الصبر، ونتمنى الشفاء العاجل لجريحنا".

ولم يدل البيان بأي معلومات عن الجهة التي أطلقت النار على الجنود الأتراك من الحدود الإيرانية.