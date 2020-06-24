تركيا.. 24  وفاة بكورونا وشفاء 1386 خلال آخر 24 ساعة

سجلت تركيا، اليوم الأربعاء، 1386 حالة تعاف من وباء كورونا المستجد ( كوفيد-19) ترفع الحصيلة إلى 164ألفا و234 ما يمثل نحو85,6 % من إجمالي عدد الإصابات.

وبحسب بيانات وزارة الصحة التركية، سجلت تركيا 1492 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة ما يرفع الحصيلة إلى 191 ألفا و657 حالة.

وتم تسجيل 24 حالة وفاة ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5 آلاف و25 حالة.

وبلغ عدد حالات الكشف خلال آخر 24 ساعة 53 ألفا و486 ما يرفع إجمالي حالات الكشف إلى 3 ملايين و 83 ألفا و121 كشفا.

وبلغ عدد المرضى بوحدات العناية المركزة 914 وعدد المرضى الموصولين بأجهزة التنفس الصناعي 356.