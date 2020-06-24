وزارة الدفاع التركية تعلن تدمير كهف بطول 150 مترا لـ "بي كا كا" الإرهابية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تدمير كهف بطول 150 مترا، كان يستخدمه إرهابيو منظمة "بي كا كا"، في منطقة "حفتانين" شمالي العراق.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة الأربعاء، أنها تواصل بحزم ونجاح عملية "مخلب النمر" ضد بي كا كا الإرهابية، مشيرة أن القوات الخاصة رصدت كهفا يستخدمه الإرهابيون.

وأضافت أن الكهف يبلغ طوله 150 مترا، تم تدميره على يد قوات الخاصة، وأنه كان يستخدم لتخبئة الأسلحة الثقيلة.

وأطلقت تركيا في 17 يونيو/حزيران الجاري عملية "مخلب النمر"، في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/حزيران الجاري.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.