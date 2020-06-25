تركيا.. 21 وفاة بكورونا وشفاء 1472 حالة



سجلت تركيا، اليوم الخميس، 1472 حالة تعاف من وباء كورونا المستجد ( كوفيد-19) ترفع الحصيلة إلى 165ألفا و706 ما يمثل نحو 86% من إجمالي عدد الإصابات.

وبحسب بيانات وزارة الصحة التركية، سجلت تركيا 1458 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة ما يرفع الحصيلة إلى 193 ألفا و115 حالة.

وتم تسجيل 21 حالة وفاة ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5 آلاف و46 حالة.

وبلغ عدد حالات الكشف خلال آخر 24 ساعة 52 ألفا 303 ما يرفع إجمالي حالات الكشف إلى 3 ملايين و 153 ألفا و424 كشفا.

وبلغ عدد المرضى بوحدات العناية المركزة 941 وعدد المرضى الموصولين بأجهزة التنفس الصناعي 369.