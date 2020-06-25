تشاوش أوغلو يشارك في اجتماع دول جنوب شرق أوروبا

شارك وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، في اجتماع وزراء خارجية دول "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

ونشر تشاوش أوغلو تغريدة عبر حسابه في "تويتر" حول الاجتماع جاء فيها "ناقشنا فرص التعاون الإقليمي بين بلدان المنظمة خلال مرحلة ما بعد وباء كورونا".

وأشار أن تركيا ستتولى الرئاسة الدورية للمنظمة الإقليمية الأكثر شمولا في البلقان للفترة 2020-2021.

يشار إلى أن "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" تأسست عام 1996، بهدف تعزيز التعاون بين دول المنطقة في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد.



وتركيا من البلدان المؤسسة لهذه المجموعة التي تضم ألبانيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا والجبل الأسود وكوسوفا وشمال مقدونيا ومولدوفا ورومانيا وصربيا واليونان.