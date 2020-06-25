وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 5 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية، في غارة جوية شمالي العراق، ضمن عملية "المخلب النمر".

وأفادت الوزارة في بيان، أن قواتها تواصل تنفيذ عملية "المخلب النمر" بنجاح ضد أوكار إرهابيي "بي كا كا".

وأضافت: "تم تحييد 5 إرهابيين من بي كا كا في منطقة حفتانين، عبر غارة جوية".

وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت تركيا عملية "المخلب النمر" في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "المخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو الجاري.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.