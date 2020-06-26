المفوضية الأوروبية تمنح 11 شركة تركية 4.4 مليون يورو

تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم منحة بقيمة 4.4 مليون يورو، إلى 11 شركة تركية ناشطة في مجالات تقنية النانو، والتقنية الحيوية، والتقنيات المتطورة.

وأفاد بيان صادر عن مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك"، أن 11 شركة تركية تقدمت بطلبات للمشاركة في 8 مشاريع في إطار برنامج "هوريزون 2020" التابع للمفوضية الأوروبية لدعم وتعزيز البحوث في صناعة وتطوير التقنيات المتطورة.

ولفت إلى أن إدارة البرنامج وافقت على تقديم منحة قيمتها 4.4 مليون يورو للشركات التركية، في إطار مشاركتها في المشاريع الثمانية.

وهوريزون 2020 هو برنامج تمويل تكون بواسطة الاتحاد الأوروبي/ المفوضية الأوروبية لدعم وتعزيز البحوث في نظام مجال البحوث الأوروبية.