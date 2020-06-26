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تحييد 3 إرهابيين استهدفوا عمالا أتراك بولاية هكاري

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 26.06.2020 13:16
آخر تحديث في 26.06.2020 14:03
تحييد 3 إرهابيين استهدفوا عمالا أتراك بولاية هكاري

أعلنت السلطات التركية، الجمعة، تحييد 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" استهدفوا بالأمس عمالًا في منطقة قرب الحدود مع العراق في ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا.

وأوضح والي هكاري، إدريس آقبيك، في تصريح صحفي عقب زيارته الجرحى في المستشفى، أن قوات الدرك التركية بالتعاون مع حرس الحدود وبدعم جوي تمكنوا من تحييد الإرهابيين الثلاثة منفذي الهجوم.

وأشار أن الهجوم أسفر عن إصابة عاملين نقلا إلى المستشفى الحكومي بالولاية للعلاج، مضيفا أن أحد العمال غادر المستشفى اليوم، والآخر في حالة صحية مستقرة.

وذكرت مصادر أمنية، الخميس، أن عناصر من "بي كا كا" الإرهابية استهدفوا بالأسلحة الرشاشة وقاذفات صاروخية عمالًا في منطقة قرب الحدود مع العراق في قضاء "تشوقورجا" بالولاية.

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