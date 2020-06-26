تركيا تختبر بنجاح ذخيرة محلية الصنع خارقة للخرسانات الإسمنتية

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا، مصطفى ورانك، يوم الأربعاء إنه تم بنجاح اختبار صاروخ "SARB-83" المطور محلياً والمزود بتكنولوجيا الرؤوس الحربية القادر على اختراق الخرسانات الإسمنتية والذي أنتجته مؤسسة تركيا للأبحاث التكنولوجية والعلمية "توبيتاك".

وشارك الوزير "وارانك" مقطع فيديو يظهر تجربة الاختبار عبر حسابه الخاص على تويتر.

وقال في البيان إن هذا النوع من الذخيرة يتمتع بتقنية ثقب متتالية تم اختبارها في تركيا لأول مرة، مشيراً إلى أنه بفضل البنية التحتية للاختبارات التي أنشأتها البلاد أصبح من الممكن الآن اختبار مشاريع الذخيرة في وقت قصير وبتكاليف منخفضة.

ولم يحدد البيان متى ستتم الموافقة على انضمام الصاروخ إلى ترسانة الجيش التركي.

وقام معهد "توبيتاك" للصناعات الدفاعية بتطوير صاروخ "SARB-83" لاستخدامه كذخيرة خارقة للخرسانة ضد الأهداف الأرضية والأهداف تحت الأرضية بفضل الرؤوس الحربية التي يحملها. وهو ذخيرة من الجيل الجديد يمكن استخدامها مع المتفجرات الحرارية التي تعمل قبل اختراق الإسمنت ضد الأهداف الهامة مثل الكهوف والمدارج والمخابئ والسدود.

ويمكن لمقذوف SARB-83 اختراق 1.8 متر من الخرسانة وهو قادر على تدمير أهداف إضافية في الداخل.