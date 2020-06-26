زلزال بقوة 5.5 درجات بولاية مانيسا شعر به سكان إسطنبول

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، قضاء صاروهانلي بولاية مانيسا غربي تركيا، شعر به بعض سكان الولايات المجاورة بما فيها إسطنبول.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ في بيان، الجمعة، إن الزلزال وقع في الساعة 10.21 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأوضح البيان أن الزلزال مركزه "صاروهانلي" ووقع على عمق 9.29 كم تحت سطح الأرض.

بدوره قال وزير الداخلية سليمان صويلو، في تغريدة على تويتر، إنه لم يتم رصد أي خسائر في مركز القضاء، ولم يرد أي بلاغ بهذا الخصوص حتى الآن.

وذكر أن العمل جار للتحقق فيما إذا كانت هناك أضرار في ريف المنطقة، أم لا، جراء الزلزال.