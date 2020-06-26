صاحبة أول رحم مزروع في العالم تنجب طفلاً بعد 9 أعوام من الزرع

أعلنت جامعة أكدنيز التركية إنجاب السيدة "دريا سرت" وهي أول إمرأة في التاريخ تحصل على رحم من متبرعة متوفية.

وقالت الجامعة الواقعة في ولاية أنطاليا (جنوب) في بيان الجمعة، إن "السيدة سرت التي خضعت لأول عملية نقل رحم ناجحة في العالم في 8 أغسطس 2011، وحظيت بفرحة الأمومة".

ولفت البيان إلى أن المولود ذكر.

وقبل 9 أعوام خضعت التركية سرت البالغة من العمر 23 عاما، والتي ولدت دون رحم، لعملية زرع في مستشفى أكدنيز الجامعي.

واستغرقت عملية زرع الرحم المأخوذ من إمرأة متوفاة، 7 ساعات، وأجراها فريق من الأطباء برئاسة البروفسور عمر أوزكان، خبير الجراحة التجميلية والترميمية.