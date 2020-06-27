أردوغان: تم افتتاح 520 مصنعا جديدا حتى الآن هذا العام رغم تدابير كورونا

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، إن "المناطق الصناعية المُنظمة" في تركيا، شهدت افتتاح 520 مصنعا جديدا خلال الأشهر الخمسة الأولى، رغم تداعيات تدابير كورونا.

وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، من قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، شهد أردوغان مراسم إكمال شق نفق لتفريغ المياه بولاية تكيرداغ (شمال غرب).

وفي كلمته، أكد الرئيس التركي أن "جميع المؤشرات القيادية تشير إلى أن بلادنا على وشك قفزة نوعية".

وأضاف "مصممون على السير نحو أهدافنا دون الاستغناء عن الاستثمار والإنتاج والنمو والتوظيف".

ولفت أردوغان إلى أن قسما كبيرا من المنشآت الصناعية واصلت عمليات الإنتاج خلال فترة الوباء.

وعن مراسم تكيرداغ، أكد الرئيس التركي أن الاستثمارات الحكومية ستعمل على تحسين جودة مياه نهر "أرغنا" في الولاية بشكل كبير، وتدفق مياهه بشكل نظيف.

وأوضح أن مشروع تصريف المياه وتنقيتها والحفاظ على مياه نهر "أرغنا" كلف قرابة 2.5 مليار ليرة تركية (نحو 365 مليون دولار).

ولفت أردوغان إلى أن شق نفق المشروع الحالي تم عبر آلة حفر محلية الصنع، مبينا أن تركيا من بين 8 دول تمتلك القدرات على صناعة هذه الآلات.