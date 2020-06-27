القوات البرية التركية تتسلم "عين التنين" لمراقبة الحدود

سلمت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات العسكرية الإلكترونية، السبت، لقيادة القوات البرية الدفعة الأخيرة من أنظمة استشعار "عين التنين" المستخدمة في مراقبة الحدود وأغراض أخرى.

وبحسب معلومات من الشركة، فإن الشركة أتمت تسليم أنظمة الاستشعار إلى قيادة القوات البرية في إطار اتفاقية "الكاميرا الحرارية المحمولة" الموقعة مع وزارة الدفاع.

وأوضحت المعلومات أن الشركة أوفت بجميع التزاماتها بنجاح في إطار الاتفاقية وسلمت الأنظمة لقيادة القوات البرية.

وتستخدم قيادة القوات البرية أنظمة "عين التنين" على نطاق واسع وفعال وخاصة في الوحدات الحدودية والمخافر.

و"عين التنين" هو نظام مستشعر كهربائي بصري متكامل يضم كاميرا حرارية، وكاميرا نهارية عالية الدقة، ومقياس مسافة بالليزر ، وبوصلة مغناطيسية رقمية، ونظام تحديد الموقع (GPS) الفرعية، وينتج على شكلين مختلفين، للاستخدام فوق المركبات وآخر للاستخدام الثابت.

ويحظى الأداء العالي لنظام الاستشعار بتقدير جميع العملاء، ويستخدم لمراقبة الحدود والاستطلاع وتلبية احتياجات الوحدات الأمنية.

وبفضل الكاميرا الحرارية عالية الأداء، يوفر المستشعر لمستخدميه الفرصة للرؤية خلال النهار والليل وفي الظروف الجوية السيئة.

ويتيح أيضا تحديد إحداثيات الهدف بدقة عالية، ويلعب دورًا رائدًا في نقل معلومات الإحداثيات التي تحددها أدوات الاتصال المختلفة إلى عناصر الدعم الأخرى.

وباشرت الشركة الإنتاج المتسلسل للمستشعر العام الماضي، وأجرت العديد من عمليات التسليم للعملاء المحليين والأجانب حتى اليوم.

وتواصل الشركة عمليات التسليم للعملاء في 2020 وما بعده دون انقطاع.