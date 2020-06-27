الهلال الأحمر التركي يقدم مساعدات طبية لأوغندا

قدم الهلال الأحمر التركي، الجمعة، مساعدات طبية وصحية، لجمعية الصليب الأحمر الأوغندية؛ لدعمها في جهود التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقام السفير التركي بالعاصمة الأوغندية، كامبالا، فكرت كرم ألب، بتسليم المساعدات وهي مستلزمات وقاية شخصية، لأمين عام الجمعية المذكورة، روبرت كويتسيغا، بحضور عدد من ممثلي البعثة الدبلوماسية التركية، والمسؤولين الأوغنديين.

وفي تصريحات أدلى بها خلال المناسبة قال السفير التركي إن هذه "المستلزمات، بمثابة مساهمة متواضعة للجهود العظيمة التي تقوم بها الجمعية من أجل حماية أوغندا من تفشي فيروس كورونا".

بدوره أعرب أمين عام الجمعية الأوغندية عن شكره للهلال الأحمر التركي على ما قدمه من مساعدات، مضيفًا "وإني في غاية السعادة لحصولنا على هذه المساعدات السخية من الشعب التركي".

جدير بالذكر أن عدد الإصابات بالفيروس في أوغندا سجل 833 حالة من بينهم 761 متعاف، فيما لم تسجل البلاد أية وفيات جرّاء الإصابة.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، حتى فجر السبت، 9 ملايين و896 ألفا، توفي منهم أكثر من 496 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و346 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر" المعني برصد ضحايا الوباء حول العالم.