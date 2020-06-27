تركيا تسجل 17 وفاة بكورونا و1984 حالة شفاء

سجلت تركيا، اليوم السبت، 1984 حالة تعاف من وباء كورونا المستجد ( كوفيد-19) ترفع الحصيلة إلى 169ألفا و182 ما يمثل نحو 86% من إجمالي عدد الإصابات.

وبحسب بيانات وزارة الصحة التركية، سجلت تركيا 1372 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة ما يرفع الحصيلة إلى 195 ألفا و883 حالة.

وتم تسجيل 17 حالة وفاة ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5 آلاف و82 حالة.

وبلغ عدد حالات الكشف خلال آخر 24 ساعة 45 ألفا 213 ما يرفع إجمالي حالات الكشف إلى 3 ملايين و231 ألفا و835 كشفا.

وبلغ عدد المرضى بوحدات العناية المركزة 984 وعدد المرضى الموصولين بأجهزة التنفس الصناعي 366.