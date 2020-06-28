تركيا تسجل 15 وفاة بكورونا و1413 حالة شفاء

سجلت تركيا، اليوم السبت، 1413 حالة تعاف من وباء كورونا المستجد ( كوفيد-19) ترفع الحصيلة إلى 170 ألفا و595 ما يمثل نحو 86% من إجمالي عدد الإصابات.

وبحسب بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، سجلت تركيا 1356 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة ما يرفع الحصيلة إلى 197 ألفا و239 حالة.

وتم تسجيل 15 حالة وفاة ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5 آلاف و97 حالة.

وبلغ عدد حالات الكشف خلال آخر 24 ساعة 48 ألفا 309 ما يرفع إجمالي حالات الكشف إلى 3 ملايين و280 ألفا و144 كشفا.

وبلغ عدد المرضى بوحدات العناية المركزة 996 وعدد المرضى الموصولين بأجهزة التنفس الصناعي 381.