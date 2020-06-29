احتفال في هاطاي التركية بعيد القديسين بطرس وبولس

أقامت الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة أنطاكيا بولاية هاطاي التركية، قداسا، احتفالا بعيد القديسين "بطرس" و"بولس".

وأقام القداس آباء الكنيسة، ديميتري دوغوم، وجان ديللولر، ودياكون بولس أوردولو أوغلو، إلى جانب آباء قدموا من المدن والبلدات المجاورة.

وتليت في القداس آيات من الإنجيل، وترانيم دينية وأدعية، وشهد حضور عدد من المواطنين المسيحيين الأتراك، وسط مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي، حفاظا على سلامة المصلين ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

ويقام في كنيسة مغارة القديس بطرس بالولاية، قداس سنوي بمناسبة عيد القديسين "بطرس"، و"بولس"، ويحضره عادة ممثلون عن الفاتيكان، وحشد من المسيحيين من أنحاء العالم.