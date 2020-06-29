تركيا.. بدء الاختبارات على أول قطار كهربائي محلي الصنع بالكامل

بدأت تركيا الاختبارات على أول قطار كهربائي محلي الصنع، في ولاية صقاريا غربي البلاد.

وشارك في حفل الاختبار وزير النقل والبنى التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك.

وفي كلمة له خلال الحفل، قال ورانك إن المهندسين الذين أشرفوا على إنتاج القطار بذلوا جهودا مضاعفة خلال الأشهر الماضية، رغم جائحة كورونا.

وأوضح أن إنتاج القطار الكهربائي بقدرات محلية، دليل على مدى تطور التكنولوجيا المحلية في تركيا، مبينا أنه تم تصميم القطار بشكل يتناسب مع الرحلات بين الولايات.

وذكر أن التكلفة المالية للقطار المذكور أقل بنسبة 20 بالمئة مقارنة مع مثيلاته في الخارج، مشيرا أن نظام الجر ومراقبة القطار تم تطويره بالتعاون مع شركة أسيلسان التركية الرائدة في مجال الصناعات الإلكترونية.

ولفت إلى أن القيمة السوقية لأنظمة السكك الحديدية في العالم، تبلغ 160 مليار يورو، وأن تركيا تسعى لأن تكون لاعبا أساسيا في هذا المجال.

وأكد أن بلاده تخطط لاستثمارات بقيمة 15 مليار يورو في مجال السكك الحديدية خلال الأعوام الـ10 القادمة.

من جانبه قال وزير النقل والبنى التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيكون في مقعد القيادة للقطار في أول رحلة رسمية له.

وأضاف أن بلاده مصممة على تطوير تكنولوجيا السكك الحديدية، وأنها تسعى لأن تكون مركزا عالميا لإنتاج القطارات.

يذكر أن القطار الكهربائي تم تصنيعه بإمكانات محلية تركية في مصنع "توفاساش" بولاية صقاريا.

ومن المنتظر أن يدخل القطار الجديد حيز الخدمة نهاية العام الحالي 2020.