تركيا.. عدد المتعافين من كورونا يلامس 172 ألفا

ارتفع عدد المتماثلين للشفاء من فيروس كورونا في تركيا إلى 171 ألفا و809، بعد تسجيل 1214 حالة.

وحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة التركية، الإثنين، ارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 5 آلاف و115 بعد تسجيل 18 وفاة.

وتفيد البيانات ارتفاع عدد الإصابات إلى 198 ألفاً و613، بعد تسجيل 1374 إصابة.

وبلغ إجمالي اختبارات كورونا 3 ملايين و331 ألفاً و158.

ويرقد في وحدات العناية المركزة بسبب الفيروس 1018 مريضا.

من جانبه، أشار وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إلى أن هناك حالة توازن بين عدد المرضى المغادرين من المستشفيات والمحالين إليها.

وأضاف أن ارتفاع عدد الخاضعين للعلاج في مراكز العناية المركزة ضمن المستوى الطبيعي.

واستدرك بأنّ التدابير الوقائية على المستوى الشخصي لدى المواطنين ليست في المستوى المأمول، محذّرا من التساهل في الأخذ بالتدابير خلال الأنشطة الصيفية.

وتابع "مصممون بما فيه الكفاية للحد من عدد الحالات، لكننا لسنا حذرين (كمواطنين) في التدابير".