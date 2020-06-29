وزير الدفاع التركي: تحييد 41 إرهابيا حتى الآن بعملية "المخلب- النمر"

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار تحييد 41 إرهابياً حتى الآن بعملية المخلب ـ النمر" التي ينفذها الجيش التركي ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي شمالي العراق.

وأضاف أقار في تصريحات، اليوم الاثنين، أن القوات أحرزت تقدما في مناطق الإرهابيين شمالي العراق، إثر عملية هجومية جوية وضبطت كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة.

وأكد أقار أن نجاحات القوات البرية في عملية المخلب النمر ستسطّر في صفحات التاريخ كغيرها من النجاحات التي تحققت سابقا.

وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت تركيا عملية "المخلب النمر" في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر تنظيم "بي كا كا"، وغيره من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية في شمالي العراق ضد التنظيم الإرهابي، بعد "المخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو الجاري.

يذكر أن "بي كا كا" الإرهابي، يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات، ويحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، ويشن هجمات على الداخل التركي.