الرئيس التركي يحتفل بحفيده الثامن "حمزة صالح"

احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحفيده الثامن من ابنته إسراء المتزوجة من وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق.

وأنجبت إسراء ولدها الرابع الذي أطلقوا عليه اسم "حمزة صالح" مساء أمس الاثنين.

وعقب تلقيه نبأ المولود الجديد، غادر أردوغان العاصمة أنقرة متوجها إلى إسطنبول لزيارة حفيده الجديد.

من جانب آخر أعرب وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق عن فرحه بقدوم ولده الجديد عبر تغريدة على تويتر.

وقال ألبيراق في تغريدته: "شكرا لله الذي وهبني مولودا جديدا، أهلا وسهلا بك حمزة صالح في اسرتنا وحياتنا، وأشكر زوجتي إسراء التي كانت وسيلة لهذه الفرحة الجديدة".