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تركيا تبدأ بتصنيع أنظمة حماية متطورة للبوابات الجمركية

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 30.06.2020 18:11
آخر تحديث في 30.06.2020 21:03
تركيا تبدأ بتصنيع أنظمة حماية متطورة للبوابات الجمركية

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن بلاده بدأت بتصنيع أنظمة مخصصة لمنع التجارة غير القانونية في البوابات الجمركية، يتم إنتاجها في 7 دول فقط حول العالم.

وأوضح أوقطاي في كلمة ألقاها، الثلاثاء، أثناء افتتاح مجلس التنسيق لتحسين البيئة الاستثمارية، أنهم أنجزوا 21 خطوة تجاه تحسين البيئة الاستثمارية في تركيا.

وأضاف: "ضمن إطار مشروع (ميلتار) وبإمكانات محلية بدأنا بإنتاج أنظمة أشعة سينية، يتم إنتاجها في 7 دول فقط حول العالم، مخصصة لمنع التجارة غير القانونية في البوابات الجمركية، إلى جانب نماذج أولية من أنظمة مسح المركبات والحاويات".

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