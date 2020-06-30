تركيا تبدأ بتصنيع أنظمة حماية متطورة للبوابات الجمركية

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن بلاده بدأت بتصنيع أنظمة مخصصة لمنع التجارة غير القانونية في البوابات الجمركية، يتم إنتاجها في 7 دول فقط حول العالم.

وأوضح أوقطاي في كلمة ألقاها، الثلاثاء، أثناء افتتاح مجلس التنسيق لتحسين البيئة الاستثمارية، أنهم أنجزوا 21 خطوة تجاه تحسين البيئة الاستثمارية في تركيا.

وأضاف: "ضمن إطار مشروع (ميلتار) وبإمكانات محلية بدأنا بإنتاج أنظمة أشعة سينية، يتم إنتاجها في 7 دول فقط حول العالم، مخصصة لمنع التجارة غير القانونية في البوابات الجمركية، إلى جانب نماذج أولية من أنظمة مسح المركبات والحاويات".