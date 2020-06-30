تركيا.. عدد المتعافين من كورونا يتجاوز 173 ألفا

ارتفع عدد المتعافين من كورونا في تركيا إلى 173 ألفا و111، إثر تسجيل 1302 حالة شفاء.

وحسب الإحصائيات التي نشرتها وزارة الصحة، الثلاثاء، شهدت البلاد 16 وفاة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 5 آلاف و131.

كما تم تسجيل 1293 إصابة بكورونا ليبلغ الإجمالي 199 ألفا و906 إصابات.

وبلغ عدد اختبارات الكشف عن كورونا 3 ملايين و381 ألفا و650، عقب إجراء 50 ألفا و492 فحصاً.

وفي تعليقه على الإحصائيات الأخيرة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر تويتر، إن "عدد الإصابات أقل من الاثنين بـ81 حالة، وهو قريب من عدد المتعافين".