حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا تتجاوز 175 ألفا

سجلت تركيا، الأربعاء، 2311 حالة شفاء من فيروس كورونا لترفع الحصيلة إلى 175 ألفا و422.

وأظهرت أحدث معطيات وزارة الصحة التركية، ارتفاع الإصابات بالفيروس إلى 201 ألف و98، إثر تسجيل 1192 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وارتفعت وفيات كورونا إلى 5150 إثر تسجيل 19 حالة جديدة.

وأجرت تركيا 52 ألف اختبار للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 3 ملايين و433 ألفا و963.

وبلغ إجمالي المرضى في وحدات العناية المركزة 1035، فيما بلغ عدد المرضى الموصولين بأجهزة تنفس صناعي 362.

وفي تغريدة على تويتر، علّق وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على المعطيات الجديدة قائلا: "إجمالي الاختبارات يقترب من 3.5 ملايين، فيما حصيلة الإصابات تخطت الـ200 ألف".