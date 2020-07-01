مساعدات طبية تركية تصل العراق لدعمه في مكافحة كورونا

وصلت الأربعاء إلى العراق، طائرة شحن عسكرية تركية تحمل على متنها مساعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا.

وانطلقت الطائرة التركية صباحا من مطار "إتيمسغوت" العسكري بالعاصمة أنقرة، وتم إعدادها من قِبل وزارة الصحة، وتضم أدوات طبية متنوعة، منها أجهزة تنفس صناعي، وكمامات وبدلات واقية.

وطبع على صناديق المساعدات الطبية شعار الرئاسة التركية، وكتبت مقولة لجلال الدين الرومي "مولانا" باللغتين التركية والعربية، مفادها "هناك الكثير من الآمال خلف اليأس، والكثير من الشموس خلف الظلام".

وهبطت الطائرة في مطار بغداد الدولي وتم تسليم المساعدات الطبية لوزارة الصحة العراقية.

وأفاد مراسل الأناضول، أن جزء من المساعدات مخصص لمحافظة واسط وجزء آخر لكركوك والموصل ذات الأغلبية التركمانية.

بدوره، قال سفير تركيا في بغداد فاتح يلدز، للأناضول، إن المساعدات الطبية ستوزع في المناطق الأكثر تأثرا من فيروس كورونا مثل العاصمة بغداد، وواسط، وكركوك، والموصل.

وأكد أن هذه المساعدات تأتي في إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الجارين والشقيقين.

والأسبوع الماضي، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أمر بتحضير مساعدات طبية لإرسالها إلى العراق.

وحتى صباح الأربعاء، تسبب كورونا في العراق بوفاة 1943 شخصًا، وإصابة 49 ألفا و109، فيما تعافى 24 ألفا و760 مريضا، وفق إحصاء وزارة الصحة.