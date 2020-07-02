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أردوغان يتكفل بنفقات بناء 50 منزلا للنازحين في إدلب

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 02.07.2020 18:11
آخر تحديث في 03.07.2020 04:33
أردوغان يتكفل بنفقات بناء 50 منزلا للنازحين في إدلب

تبرع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمبلغ مالي لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، من أجل بناء 50 منزلا مؤقتا للنازحين في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وخلال اجتماع تشاوري لمنظمات مدنية تركية حول إدلب نظمته "آفاد"، نقل وزير الداخلية سليمان صويلو، عن الرئيس أردوغان في اتصال هاتفي معه، تعهده بالتبرع بنفقات بناء 50 منزلا مؤقتا للنازحين في إدلب.

وأشارت المصادر إلى أن أردوغان حوّل إلى "آفاد" مبلغ 250 ألف ليرة تركية (نحو 36.5 ألف دولار)، ما يعادل تكلفة بناء 50 منزلا مؤقتا.

وفي إطار حملة أطلقتها منظمات مدنية تركية بالتنسيق مع "آفاد"، قدم أعضاء الحكومة التركية والوزراء تبرعات لبناء منازل مؤقتة في إدلب، حيث تكفل الوزراء خلال اجتماع الحكومة في 29 يونيو/ حزيران الماضي بتلبية نفقات بناء 490 منزلا.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت "آفاد" حملة خيرية لإغاثة النازحين في إدلب، تهدف إلى تأمين 50 ألف منزل مؤقت حتى نهاية العام.

ويشارك في الحملة عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التركية، أبرزها الهلال الأحمر، ووقف الديانة، ووقف هداي، وجمعيات "بشير" و"دنيز فناري" و"صدقة طاشي"، و"وقف الخيرات"، وهيئة الإغاثة الإنسانية "İHH".

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