حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا ترتفع إلى 176 ألفا و965

أعلنت تركيا، الخميس، تسجيل 1543 حالة شفاء من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 176 ألفا و965.

وأظهرت أحدث المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة التركية، ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 202 ألف و284، إثر تسجيل 1186 إصابة جديدة.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5167 إثر تسجيل 17 حالة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأجرت تركيا 49 ألفا و714 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 3 ملايين و483 ألفا و677.

وبلغ إجمالي المرضى في وحدات العناية المركزة 1067، فيما بلغ عدد المرضى الموصولين بأجهزة تنفس صناعي 372.

وفي تغريدة على تويتر، أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أن ولايتي "كوموش خانة" (شمال) و "بوردور" (جنوب غرب) لم تسجلا أي إصابات جديدة خلال اليومين الأخيرين.