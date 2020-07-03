الداخلية التركية تعلن تحييد 128 إرهابياً خلال يونيو

أعلنت وزارة الداخلية التركية تحييد 128 إرهابيا خلال حزيران/ يونيو الماضي، بينهم 6 مطلوبين بالنشرة البرتقالية و3 بالنشرة الرمادية على قوائم المطلوبين.

وقال إسماعيل جاطاكلي، المتحدث باسم الداخلية التركية، خلال مؤتمر صحفي شهري عقده في العاصمة أنقرة الجمعة، أن القوات الأمنية نفذت العديد من العمليات ضد التنظيمات الإرهابية داخل البلاد خلال الشهر الماضي.

وأضاف أن العمليات أسفرت عن تحييد 128 إرهابياً، بينهم 6 مطلوبين بالنشرة البرتقالية و3 بالنشرة الرمادية.

وأوضح أن 53 من الذين تم تحييدهم قتلوا، وتم ضبط 56 منهم، في حين سلّم 19 أنفسهم للقوات الأمنية.

وبيّن أن 96 من الذين تم تحييدهم هم من منظمة "بي كا كا"، و26 ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي، وستة ينتمون للتنظيمات الإرهابية اليسارية.

وأكد أن القوات الأمنية ستواصل عملياتها حتى تحييد آخر إرهابي.