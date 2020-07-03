القضاء التركي يطلق سراح 5 متهمين في قضية كارلوس غصن

قضت محكمة تركية، الجمعة، بالإفراج عن 5 متهمين في قضية الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان اليابانية كارلوس غصن.

وأفادت مصادر صحفية، أن القضاء التركي يحاكم 7 أشخاص متهمين بلعب دور في هروب غصن من اليابان إلى لبنان عبر إسطنبول.

وأوضحت المصادر أن "محكمة العقوبات الابتدائية الـ 17" في إسطنبول، أمرت بإطلاق سراح 5 متهمين، هم أربعة طيارين ومدير شركة.

وأشارت إلى أن المتهمين السبعة هم المذكورون سابقا، إلى جانب مضيفتين.

فيما أجلت المحكمة الجلسة التالية إلى موعد لاحق.

وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، جرى توقيف غصن في طوكيو، بتهمة ارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيسا لـ "نيسان"، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.

ودخل غصن، السجن لمدة 130 يوما، وأُفرج عنه لاحقا بكفالة بانتظار بدء محاكمته في أبريل/ نيسان 2020، حيث كان يخضع لمراقبة.

وكان القضاء التركي حكم بسجن 5 أشخاص من بين 7 متهمين على ذمة التحقيق، في إسطنبول يعملون في شركة طيران شحن خاصة، على خلفية إعلان مرور غصن من إسطنبول، خلال هروبه من اليابان إلى لبنان، موجها إليهم تهمة "تهريب مهاجرين".