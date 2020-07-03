تحييد إرهابيين اثنين من "بي كا كا" في تونجلي شرقي تركيا

حيّدت قوات الأمن التركية، عنصرين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية في عملية مدعومة بغطاء جوي في ريف ولاية تونجلي شرقي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية، الجمعة، أن وحدات من قوات الدرك نفذت عملية أمنية ضد عناصر المنظمة الإرهابية في ريف قضاء "أوفاجيك" التابع لتونجلي.

وأضاف أنه خلال العملية تم تحييد عنصرين من المنظمة الإرهابية، وضبط أسلحتهما.

وأشار البيان أن العملية لا زالت مستمرة لملاحقة الإرهابيين المتبقين في المنطقة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.