سلاح الجو التركي يدمر مواقع لـبي كا كا شمالي العراق

دمر سلاح الجو التركي، الجمعة، أهدافا ومواقع تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في منطقتي "أواشين- باسيان" شمالي العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على تويتر، أن الغارات الجوية على المنطقتين المذكورتين، جاءت في إطار عمليات مكافحة الإرهاب.

وأضافت الوزارة أن مقاتلات من طراز "أف 16" تابعة لقيادة القوات الجوية دمرت أهدافا ومواقع تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.