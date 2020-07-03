عشرات الجرحى في انفجار داخل مصنع للألعاب النارية في صقاريا التركية

أصيب أكثر من 40 شخصاً بجروح الجمعة في انفجار قوي وقع داخل مصنع للألعاب النارية في تركيا، وفق ما أعلنت السلطات، مضيفةً أن 150 موظفاً على الأقل كانوا في الموقع لحظة وقوعه.

ووقع الانفجار الذي صنفه عاملو الإنقاذ بـ"الحادث الصناعي" صباحاً في هينداك في محافظة صقاريا في شمال غرب تركيا.

وأعلن أوكتاي كالدرم محافظ صقاريا (في تغريدة "حتى الآن، نقلنا 41 جريحاً إلى المستشفى. نحمد الله لم يقتل أحد". فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق أن شخصين لقيا مصرعهما في الحادث فيما وصل عدد المصابين إلى 74 من أصل 189 كانوا في المصنع لحظة وقوع الانفجار.

وارتفعت سحابة كبيرة من الدخان عدة أمتار في السماء فيما كان صوت المفرقعات النارية يدوي من داخل المصنع، وفق صور بثتها قنوات تلفزيونية تركية.

وبحسب شهود ذكرتهم وسائل الإعلام المحلية، شعر السكان بالانفجار حتى مسافة 50 كلم، بينما اعتقد بعضهم بدايةً أن ما يحصل هو زلزال.

وقال المحافظ إن تواصل الانفجارات في موقع الحادث عرقل وصول فرق الإنقاذ إليه.

ووقع انفجاران في المصنع نفسه في عامي 2009 و2014، أسفرا عن مقتل شخصين وإصابة نحو 40 شخصاً بجروح، وفق الإعلام التركي.