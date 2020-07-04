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أردوغان: عازمون على جعل تركيا مركزا علاجيا للقارات الثلاث

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 04.07.2020 18:05
آخر تحديث في 05.07.2020 03:29
أردوغان: عازمون على جعل تركيا مركزا علاجيا للقارات الثلاث

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده التحول إلى مركز علاجي للقارات الثلاث أوروبا وإفريقيا وآسيا.

وفي كلمة، السبت، خلال مشاركته في افتتاح "مدينة لطفي كيردار الطبية" في منطقة قارطال بإسطنبول، قال أردوغان إن فيروس كورونا أظهر أهمية الصحة والبنية التحتية بهذا المجال.

وأضاف: "تركيا من بين الدول الأقل خسائر في الأرواح جراء كورونا، بفضل التدابير المتخذة والطرق التي استحدثناها في مكافحته".

وتابع قائلا إن "نموذج تركيا في مكافحة كورونا فتح فرصة جديدة أمامها في مجال السياحة الطبية".

وشدد على أن المدن الطبية التركية تعتبر الأفضل في أوروبا وضمن الأوائل عالميا.

وأردف: "عازمون على جعل تركيا مركزا علاجيا للقارات الثلاث".

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